Helveg: “Eriksen? Grazie a Dio è finita bene. Quello che è successo ha…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Thomas Helveg, ex calciatore danese dell'Inter, ha parlato così di quanto accaduto a Christian Eriksen: "Anche se non mi piace tornare sull'argomento è evidente che quel che è successo, e ringraziando Dio è finita bene, abbia legato ancor di più la gente comune alla Nazionale e c'è stata una risposta davvero incredibile. Ho visto le prime 2 partite, ho visto un gruppo che ha avuto delle difficoltà ma è riuscito ad avere una reazione importante, specie con la Russia: lì c'è stata la scossa e la squadra ha avuto la possibilità, giocando in casa, di ripagare la gente. Ora si gioca a Baku ed essendo lontano, i ragazzi hanno chiamato 50 tifosi comuni dalla Danimarca, invitandoli a spese loro, per ripagare in qualche modo l'amore ricevuto. E questo è un segnale incredibile, mai vista una cosa del genere. C'è tanto amore per questa squadra e il gruppo allo stesso tempo vuole restituirlo e questo si vede anche in campo".