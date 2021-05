Helveg: “Eriksen? In inverno avevo questo timore. È assolutamente gratificante…”

Con gli Europei alle porte, in Danimarca c'era il timore che le tante panchine di Christian Eriksen potessero influire

Il centrocampista invece ci arriva con uno spirito diverso e con uno scudetto in tasca, per Thomas Helveg è una buona notizia: "Tra poco ci aspetta un round finale e avevo il timore - in inverno - che Christian Eriksen non sarebbe riuscito a giocare abbastanza per essere al top. Sembra che lo sia già. Visto con gli occhi danesi, è fantastico che ottenga lo sprint finale e un titolo nel cassetto, il che ovviamente dà anche un po' di coraggio. Quindi è assolutamente gratificante sotto molti aspetti".