Henderson: “Inter? Gara vera. Se fossi nel loro spogliatoio direi che…”

Le parole del centrocampista del Liverpool: "Dobbiamo metterci nei panni dell'Inter e renderci conto che daranno tutto e di più"

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Liverpool-Inter, Jordan Henderson , capitano dei Reds, ha parlato in vista della sfida di stasera contro i nerazzurri: “Ci siamo incontrati solo poche settimane fa a San Siro e anche se abbiamo vinto, c'è ancora lavoro da fare. E' stata solo l'andata e l'Inter si sentirà in partita. Non dobbiamo commettere errori, l'Inter ci ha pressato in ogni fase del gioco. La vittoria che abbiamo ottenuto è stata particolarmente piacevole, ma non dovrebbe oscurare il fatto che è stata una gara vera e propria e ci aspettiamo più o meno lo stesso stasera.

L'Inter è in alto in Serie A e c'è un motivo. La qualità della loro rosa è sotto gli occhi di tutti e non sorprende che non perdano troppo spesso. Se stasera fossi nel loro spogliatoio direi che non è finita e non lo farei per salvare le apparenze. Lo farei visto il talento a loro disposizione e la storia di questa competizione. Quindi la nostra partita è semplice: dobbiamo giocare sui nostri standard. Dobbiamo ricordare quanto sia stata difficile la prima partita e aspettarcene una ancora più dura. Dobbiamo metterci nei panni dell'Inter e renderci conto che daranno tutto e di più per cambiare le cose. La storia e la reputazione del loro club non richiedono altro".