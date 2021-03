Theo Hernandez: “Scudetto, ci crediamo. L’Inter si è allontanata, ma possono perdere o…”

Intervistato dal quotidiano spagnolo As, il terzino del Milan crede ancora nello scudetto: "Lotteremo fino alla fine"

In una lunga intervista al quotidiano spagnolo As, Theo Hernandez dichiara di credere ancora nello scudetto. Il terzino del Milan non vuole alzare bandiera bianca nonostante lo svantaggio dall'Inter non sia esiguo.