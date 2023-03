Inter-Juve, Hernanes: “Per Inzaghi conterà il cammino in Champions. Onana sul gol…”

«Per Inzaghi sarà determinante il cammino in Champions, in campionato è stato difficile il cammino per merito del Napoli. L'Interquando la tensione va al massimo ha prestazioni di grande livello, meno quando la tensione si abbassa. Viene condizionata la voglia, la cattiveria in certe partite». Così Hernanes dopo Inter-Juve ha commentato su DAZN la prestazione della squadra nerazzurra e si è soffermato sul destino di Inzaghi e sulla differenza di rendimento tra Coppa e campionato.