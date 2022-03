Hernanes: “All’Inter manca Lukaku e ora si è un po’ persa. La Juve…”

L'ex calciatore brasiliano ha parlato della lotta scudetto e del momento che stanno vivendo i nerazzurri

L'ex calciatore della Juventus e dell'InterHernanes ha parlato della lotta scudetto: «Non è scontato perché c’è anche la Juve arriva da dietro. Con la sua mentalità, quella di Allegri, la cultura in Piemonte in cui si pensa a lavorare e a vincere, non è scontato che vincano Milan, Napoli o Inter. È tutto aperto», ha detto ai microfoni di Calcionews24.