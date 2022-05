Hernanes: “Scudetto? L’Inter è più forte, ma il Milan…”

L'ex centrocampista brasiliano dei nerazzurri ha espresso il suo pensiero sulla lotta scudetto a 90 minuti dal termine

Hernanes , ex centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio della lotta scudetto. Di seguito le dichiarazioni del 'Profeta', che pochi giorni fa ha dato ufficialmente l'addio al calcio:

"Secondo me l’Inter è più forte, ma il Milan è stato bravo a cogliere l’attimo e a sfruttare qualche incertezza in casa nerazzurra. Adesso sarà difficile per la squadra di Inzaghi ribaltare la situazione. Comunque questo è il bello del calcio".