Herrera: “Ecco dove vuole andare Cavani. Icardi? Tra i top 3 al mondo nei prossimi 6-7 anni”

Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS. Lo spagnolo ha parlato dell’acquisto del club di Mauro Icardi e dell’ormai certa partenza di Edinson Cavani.

Il PSG ha reso ufficiale l’acquisto di Icardi. Cosa ne pensi?

E’ una grande notizia per il club, che si è assicurato un attaccante tra i primi 3 al mondo per i prossimi sei o sette anni, dato che è ancora molto giovane. Ha segnato gol, si è adattato molto rapidamente e all’interno dell’area è una bestia. E fuori da essa è molto pratico e intelligente, perché sa quali sono i suoi pregi e i suoi limiti.

Pensi che Cavani possa ancora andare all’Atletico?

So che Cavani vuole giocare in Spagna, perché è un campionato e un paese che adora. Ma da quando abbiamo lasciato Parigi non ho avuto l’opportunità di parlare con lui e non conosco la sua situazione.