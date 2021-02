Hierro: “AI miei tempi Inter, Milan e Juve erano grandi squadre. Dominavano e si parlava…”

In vista di Atalanta-Real Madrid, lo storico capitano dei Blancos, Hierro, ha ricordato le sfide contro i club italiani

Agli ottavi di Champions League, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini dovrà affrontare il Real Madrid. In vista della gara, Fernando Hierro, che per 14 anni ha vestito la maglia del club spagnolo, intervistato da As ricorda le sue sfide contro i club italiani alla fine degli anni 90 e inizi 2000. "Con tutto il rispetto del mondo, l'Atalanta è una squadra meravigliosa che gioca un calcio molto offensivo, ma ai nostri tempi sono stati altri club italiani che abbiamo incontrato. Juventus, Inter, Milan… Negli anni '90 gli italiani erano i dominatori d'Europa. Erano grandi squadre. Hanno vinto più titoli. Sono stati i loro anni migliori, poi nel primo decennio degli anni 2000 siamo subentrati noi. Hanno complicato la nostra vita in un modo o nell'altro. Ecco perché il Madrid ora deve avere fiducia nelle sue possibilità, perché è una squadra italiana e non deve lasciarsi intimorire".