Higuain: “Dovevamo vincere per andare a più sette, ma può ancora succedere di tutto”

A Skysport hanno chiesto ad Higuain della classifica e non solo dopo la vittoria della Juve sul Lecce: «È stato un brutto periodo non solo per la pandemia ma per i problemi della mia mamma. Quando sono tornato è stato un momento difficile per me ma mi sono messo a lavorare: mi sono stati tutti vicino, quello mi ha spinto a fare quello che dovevo. Volevo chiudere al meglio questo finale di stagione».

-Avete fatto il vostro dovere, siete a +7 dalla Lazio e avete staccato di molto l’Inter. Pensi che questo momento sia lo strappo che potete dare al campionato?

No. Giustamente si doveva vincere per andare a più sette dalla Lazio che però gioca domani. Il campionato è ancora lungo, abbiamo fatto il nostro. Ma dobbiamo restare concentrati sapendo che questo campionato può cambiare da un momento all’altro.

(Fonte: SS24)