Inter, Hincapie obiettivo al momento impossibile. Si inserisce il Tottenham?

Piero Hincapie è uno dei giovani che più hanno sfruttato la vetrina del Mondiale per mettersi in mostra: il centrale ecuadoregno del Bayer Leverkusen si è imposto all'attenzione dei principali club europei, tra cui anche l'Inter. Il difensore classe 2002, tuttavia, è al momento un obiettivo impossibile per i nerazzurri: come scrive tuttomercatoweb.com, l'unico modo per poter imbastire una trattativa è che parta Alessandro Bastoni. Hincapie è un nome gradito ad Antonio Conte che, insieme a Fabio Paratici, sta studiando la possibilità di fare un'offerta al Tottenham per farlo arrivare a Londra, magari già a gennaio.