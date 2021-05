Hisense sponsor Inter? Intanto l’azienda scende in campo per Euro2020 con… Materazzi

Il colosso Hisense potrebbe diventare nuovo main sponsor dell'Inter. Intanto, Materazzi scende in campo con l'azienda

Il colosso Hisense potrebbe diventare nuovo main sponsor dell'Inter. Da tempo, infatti, si parla di un possibile coinvolgimento dell'azienda cinese in ottica nerazzurra. A tal proposito, è spuntato in queste ore un indizio social, che dà fondamento alle tante voci.

Intanto, un po' di Inter è già scesa in campo al fianco di Hisense. Si tratta di Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro ed eroe del Triplete interista del 2010 che, come annunciato dall'azienda, sarà il brand ambassador della multinazionale in occasione dei prossimi Europei. Un po' Inter, con la possibilità che sia solo l'inizio...