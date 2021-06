Hitzfeld: “Shaqiri? Un errore lasciare il Bayern per andare all’Inter. Se avesse…”

L'ex tecnico del club bavarese bacchetta il giocatore per la decisione di lasciare il Bayern per approdare all'Inter

Passare dal Bayern Monaco all'Inter è stato un errore per Xherdan Shaqiri. È quanto sostiene l'ex tecnico del club bavarese Ottmar Hitzfeld: "Xherdan è sempre stato il giocatore preferito dai tifosi perché è un grande calciatore. Ha il calcio nel sangue, ma finora non ha sfruttato abbastanza le sue opportunità. Ha il potenziale per fare di più. Sta compiendo 30 anni ed è ancora un adorabile mascalzone, ma ci si aspetta sempre di più da lui".