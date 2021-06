Hjulmand: “Lukaku persona fantastica, ci ha ringraziato per aver salvato la vita a Eriksen”

Il ct ella Danimarca ha parlato dopo la gara col Belgio del grande rapporto tra i due giocatori dell'Inter

"Oggi sono solo deluso dal risultato", ha continuato Hjulmand. “Non sapevo cosa aspettarmi da questa partita, ma sono così orgoglioso della mia squadra: la qualità che hanno mostrato, pochi giorni dopo aver quasi perso uno dei loro migliori amici. È incredibile, hanno dominato totalmente la migliore squadra del mondo. Ho tanto rispetto per i miei giocatori e gliel'ho già detto. Grazie anche a tutti per tutto il supporto che abbiamo ricevuto. Questo significa molto per noi. Christian ha davanti a sé settimane difficili, ma noi siamo qui per lui. Batteremo i russi, questo Europeo non è ancora finito per noi. Eravamo pronti per questa partita emozionante, soprattutto quando abbiamo sentito l'inno nazionale. Abbiamo usato quell'energia gigantesca che era presente nello stadio".