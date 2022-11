Hjulmand: “Brozovic il mio modello. Un piacere guardare come riceve la palla”

Il regista del Lecce, ha parlato della sua esperienza e anche di un modello particolare in Serie A, Marcelo Brozovic

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Morten Hjulmand, regista del Lecce, ha parlato della sua esperienza e anche di un modello particolare in Serie A:

«Sono pazzo della Premier League. Sono un tifoso dell’Arsenal. Arteta in due anni ha cambiato tutto, la mentalità, ora giocano benissimo. Grade intensità. Maggiore rispetto alla serie A che a me piace molto perché vedo calciatori fortissimi con tanta qualità. Volevo la serie A».

Sta crescendo di partita. In una, contro l’Atalanta, è arrivato a recuperare 21 palloni. Nessuno come lei in questo torneo.

«Sto sempre vicino all’avversario con l’idea di portargli via il pallone. Vado a prendere uomo e pallone per aiutare la squadra. Credo di aver migliorato la fase difensiva. Ora siamo in A ed è tutta un’altra storia rispetto alla B. Lavoro tanto, guardo i video, il livello si è alzato parecchio, soprattutto fisicamente».