Hodgson: “Inter squadra di qualità. Barella importante, ma Vidal ha esperienza”

Il tecnico inglese parla della grande sfida tra i nerazzurri e la squadra di Klopp

L'ex allenatore di Liverpool e Inter, Roy Hodgson, intervistato da SempreInter , dice la sua sulla gara in programma questa sera tra i nerazzurri e i Reds. Inzaghi dovrà rinunciare a un giocatore chiave come Barella, il sostituto sarà Arturo Vidal. "Non ho seguito molto Nicolò Barella ma è senza dubbio un giocatore importante per l'Inter. Arturo Vidal, se dovesse essere il sostituto, offre molta esperienza che è importante in partite come queste".

"Guarderò la partita in TV da neutrale e mi godrò la gara come tutti gli altri. Conosco molto bene come gioca il Liverpool, dato che ora sono al Watford e dopo averlo affrontato in queste ultime stagioni con il Crystal Palace. Non saprei però dire cosa ne penso dell'Inter e di come gioca, visto che non li ho seguiti abbastanza per farmi un'opinione. Non saprei chi sia il favorito perché, come ho detto, non ho visto abbastanza l'Inter per dire qualcosa su di loro. Ma sono i campioni in carica della Serie A e sono in corsa per vincere di nuovo, quindi questo mi dice che sono una squadra di qualità".