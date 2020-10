Danimarca, super gol di Eriksen. Hojbjerg ironizza: “E’ mio l’assist!”. E Chris risponde così

Un grande gol quello di Christian Eriksen, che ha portato ieri temporaneamente la sua Danimarca sul 2-0 contro l’Islanda. Il centrocampista dell’Inter ha infatti sfruttato un rimpallo favorevole per poi involarsi per più di 50 metri verso la porta avversaria e segnare a tu per tu col portiere. Pierre-Emile Hojbjerg, compagno di Eriksen su cui è rimpallato il suddetto pallone, ha scritto poi su Twitter: “Bella vittoria ragazzi! E si, rivendico l’assist per il secondo gol: Christian, cosa diciamo?”. Non si è fatta attendere la risposta del numero 10 danese: “E’ tutto tuo!”.