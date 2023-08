UFFICIALE – Hojlund al Manchester United: “Sogno che si realizza”. Affare da 75 mln + bonus

"All'età di soli 20 anni, l'attaccante ha segnato 27 gol in 87 presenze, di cui 10 in Italia per l'Atalanta la scorsa stagione - si legge sul sito web del club inglese - Hojlund ha segnato sei gol nelle sue sei presenze con la Danimarca." "Non è un segreto che sono stato un fan di questo grande club da quando ero un ragazzino e ho sognato di esordire all'Old Trafford come giocatore del Manchester United - ha dichiarato Hojlund - Sono incredibilmente entusiasta di questa opportunità di trasformare quel sogno in realtà, e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha riposto in me.