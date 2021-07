Hoti: “De Vrij esempio, spero di imparare tanto da lui. Chivu top, l’anno prossimo…”

Andi Hoti, difensore classe 2003, è uno dei giovani nerazzurri aggregati al ritiro della prima squadra: ecco le sue parole a Inter TV

"Nella passata stagione ho giocato come centrale della difesa a tre ma posso adattarmi anche a quattro. Ritrovo in Primavera Chivu, che è un grande allenatore, mi ha già allenato in Under 17 e sono sicuro che potrò imparare tanto da lui".