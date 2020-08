Hubner: “Conte? Diciamo che ha sbagliato destinatario. Con due pedine l’Inter può…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Dario Hubner, ex centravanti, ha parlato così dell’Inter e della possibilità che possa vincere lo scudetto il prossimo anno: “A parte che sono un po’ interista… Me lo auguro. L’Inter è un’ottima squadra e con una-due pedine importanti potrebbe avvicinarsi molto al livello della Juventus. Sulle sue dichiarazioni dico che bisogna capire cosa intendeva… Anche Mourinho era così, seppure non attaccava la società, anzi, voleva prendersi la pressione. Diciamo che ha sbagliato destinatario”.