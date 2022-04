Hubner: “Serie A? Inter la più completa davanti. Ibrahimovic e Osimhen…”

Il pensiero dell'ex attaccante a proposito delle soluzioni offensive delle tre squadre impegnate nella lotta scudetto

Dario Hubner, ex attaccante di diverse squadre in Italia, ha parlato dei reparti avanzati delle tre big che si contendono lo scudetto in Serie A. Queste le sue considerazioni: "Per me - dice a Tuttomercatoweb.com - prima di tutto conta la squadra, se un attaccante non ha il supporto dei centrocampisti e degli esterni ha più difficoltà".