Iachini: “Ai punti il pareggio stava stretto alla Fiorentina, peccato. Commesse delle ingenuità”

La Fiorentina perde a San Siro contro l’Inter 4-3 in una partita rocambolesca. Nel post partita ha parlato il tecnico della squadra viola Iachini a Dazn:

“Siamo venuti qui a giocarcela con personalità. Abbiamo provato sempre a fare gol, abbiamo avuto occasioni per fare il 2-0, poi se all’Inter lasci qualcosa ti può sempre colpire. Nella ripresa l’abbiamo ribaltata e pensavamo di portare a casa il risultato. Abbiamo commesso delle ingenuità e abbiamo perso. Ai punti un pareggio ci stava già stretto, peccato. Bonaventura è arrivato senza preparazione, l’abbiamo forzato per farlo entrare in condizione. Chiesa ha chiesto il cambio per un problemino e Ribery ha tirato tanto e mi sembrava giusto cambiarlo, era molto stanco. Kouamé è giovane, come Vlahovic e Cutrone. Un po’ di inesperienza la dobbiamo mettere in preventivo. Ha giocato Kouamé perché mi sembrava stesse meglio degli altri. Dopo l’errore Vlahovic ha pagato dazio, è uscito dalla partita. Bisogna rimanere sempre con la testa dentro alla partita”.