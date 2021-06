Iachini: “Sensi? E’ sfortunato. Mercato? Se fossi un dirigente dell’Inter…”

Le parole dell'allenatore: "Stefano può tornare a essere importante per l'Inter, come potrebbe esserlo per tante altre squadre"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Beppe Iachini, allenatore, ha parlato così di Stefano Sensi, vittima dell'ennesimo infortunio: "Posso solo parlare bene di Stefano. Con me fece bene, lo utilizzai in vari ruoli. È un professionista esemplare, direi impeccabile, e una bella persona. Purtroppo la fortuna gli sta voltando le spalle, capitano delle stagioni che nascono male e finiscono nello stesso modo, anche peggio. Anche io, da calciatore, ne ho vissute alcune. Gli infortuni fanno parte del gioco: vale per lui, come per tantissimi altri giocatori".

Mercato: il suo consiglio.

"Prima di tutto, gli dico di non abbattersi. Stefano può tornare a essere importante per l'Inter, come potrebbe esserlo per tante altre squadre. Di certo anche per la Nazionale, nel futuro azzurro lui ci sarà. In ogni caso, se fossi un dirigente nerazzurro, ci penserei mille volte prima di cederlo...".