Iannacci (Libero): “CR7? Rigore procurato alla sua maniera, cadendo come una pera cotta”

"Un rigorino realizzato alla sua maniera, cadendo come una pera cotta in area per un impercettibile contatto con il povero difensore Salisu, penalty concesso con enorme generosità dall’arbitro americano Elfath, ha aperto le danze della disfida contro il Ghana, alla fine superato, non senza difficoltà per 3-2. Partita sino a quel momento appiccata attorno a uno sterile 0-0 durante il quale il possesso palla lusitano (80% contro il 20& del Ghana), non aveva prodotto nulla di buono per CR7".