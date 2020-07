Iaquinta: “Campionato un po’ falsato. Inter prendi… Messi! Marotta e Conte possono…”

Intervenuto ai microfoni di Libero, Vincenzo Iaquinta, ex centravanti, ha parlato così del campionato di Serie A ripreso dopo l’emergenza Covid-19: «Il campionato post Coronavirus sembra un po’ falsato, visto che si gioca senza le pressioni del pubblico e i giocatori sono stati fermi mesi interi. Un torneo anomalo come testimoniano i risultati decisamente diversi rispetto alla stagione giocata fino a marzo, detto questo la Juve era e resta la più forte. Pertanto lo scudetto che si appresta a vincere è meritato».

Nel suo ultimo anno alla Juve incrociò Conte e Marotta: possono aprire un ciclo anche a Milano?

«L’Inter ha accorciato il gap e può interrompere il dominio Juve nei prossimi anni. Marotta e Conte sono in grado replicare il modello vincente bianconero».

Per riuscirci servono però grandi acquisti come invoca il tecnico?

«Direi di si. 3-4 innesti di livello oppure…Messi! Sarebbe la risposta perfetta al CR7 juventino».

Un allenatore fondamentale per lei è stato Spalletti. Si è dato poco valore al suo lavoro all’Inter? «Luciano ha fatto ottime cose, ricostruendo una squadra che veniva da anni bui e riportandola in Champions con investimenti ridotti. Se l’Inter è di nuovo in alto il merito è anche suo. Spero torni presto in panchina. Dove? Lo vedrei meglio alla Fiorentina: alla Roma è già stato due volte».