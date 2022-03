Iaquinta: “A chi lo scudetto? Presto per dirlo. Felice se vincesse Spalletti”

Le parole dell'ex centravanti: "Davanti hanno frenato a turno un po' tutte, e il finale di campionato sarà tutto da vivere"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Vincenzo Iaquinta, ex centravanti, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Troppo presto per dirlo. Davanti hanno frenato a turno un po' tutte, e il finale di campionato sarà tutto da vivere. Quando si è così vicini è fondamentale non abbassare mai la tensione».