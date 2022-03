Inter, novità con la Fiorentina? Inzaghi può far rifiatare un titolare

Il tecnico pensa alla formazione da mandare in campo contro i viola sabato pomeriggio

Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualche pedina in Inter-Fiorentina rispetto alla gara col Torino della settimana scorsa. Il tecnico intanto spera di riavere Marcelo Brozovic e tutti i segnali continuano a infondere ottimismo nell'ambiente.

Inoltre, a sinistra potrebbe arrivare il momento della prima chance da titolare per Robin Gosens. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Il tedesco è il grande rinforzo di gennaio, ma ha dovuto recuperare da un pesante guaio muscolare. Adesso è da considerare alla pari dei compagni, seppure avrà necessità di carburare per qualche partita. Già sabato, però, potrebbe fare il suo debutto dall’inizio. Del resto, Perisic da troppo tempo ha dovuto tirare la classica carretta . In ogni caso, i muscoli di Gosens saranno una significativa aggiunta".