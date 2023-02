Ibanez-Abraham, la Roma stende l’Empoli: giallorossi secondi con l’Inter a 40 punti

La Roma archivia la pratica Empoli 2-0 grazie a due reti nei primi 6' di gioco e aggancia momentaneamente l'Inter in seconda posizione in classifica con 40 punti. I giallorossi sbloccano il punteggio al 2' grazie ad Ibanez sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Dybala.

Lo stesso attaccante argentino è protagonista anche dell'assist, sempre da calcio d'angolo, per il 2-0 di Abraham al 6' di gioco. La Roma, come detto, sale a 40 punti in classifica mentre l'Empoli resta ferma a quota 26, raccogliendo la settima sconfitta in campionato.