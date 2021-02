Ibrahimovic, il gol al Crotone è il 500esimo con i club. Con la maglia dell’Inter…

Zlatan Ibrahimovic ha segnato al Crotone il gol dell’uno a zero. Non vale solo il controsorpasso all’Inter che con la vittoria contro la Fiorentina si era presa il primo posto in classifica.

La rete di Ibrahimovic ha valore anche perché è il cinquecento gol segnato con tutti i club con cui ha giocato nella sua carriera. Tra le squadre con le quali lo svedese ha giocato c’è anche l’Inter. E in maglia nerazzurra, dal 2006 al 2009, ha segnato 66 reti. 82 invece nelle due esperienze che ha avuto al Milan e 26 reti le ha segnate con la maglia della Juventus. Nel tweet di Skysport il dettaglio degli altri gol segnati con le altre squadre: