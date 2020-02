Ibrahimovic: “Inter non da secondo posto, pensavo meglio. Dopo il secondo gol è caduto tutto”

Dopo il derby perso con l’Inter per 4-2, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport della gara contro i nerazzurri:

“Difficile spiegare. Primo tempo, poi male. Primi 15′ abbiamo preso gol e siamo andati in difficoltà. Abbiamo seguito tatticamente quanto fatto durante la settimana, poi abbiamo preso il gol e abbiamo perso fiducia. Quando perdi è difficile, soprattutto un derby. Recuperiamo bene e pensiamo a giovedì. Difficile spiegare, pressing alto, loro non hanno avuto niente. Poi abbiamo preso il gol e abbiamo smesso di fare il pressing, Poi dopo il secondo è caduto tutto. Serve esperienza in queste partite, se vinci 2-0 devi saper gestire soprattutto con una squadra come l’Inter anche se nel primo tempo non l’ho visto da secondo posto. Pensavo di più, ma poi secondo tempo da secondo posto”.