Milan, Ibrahimovic mette l’Inter nel mirino: obiettivo Supercoppa Italiana

Prosegue il percorso di recupero di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, secondo quanto scrive Tuttosport, avrebbe messo nel mirino una data ben precisa: "Mai banale, Zlatan, che sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione post operazione al crociato del ginocchio sinistro. A ottobre si entrerà nel quinto mese di lavoro con l'obiettivo di arrivare a dicembre, sfruttando anche la lunga pausa per il mondiale, a lavorare sul campo per poi entrare in gruppo da gennaio 2023. In molti dicono che Ibra abbia cerchiata in rosso la data del 18 gennaio, ovvero quella nella quale Milan e Inter si contenderanno la Supercoppa Italiana in quel di Riyad. Nell'unico precedente in questa manifestazione, disputato a Pechino nell'agosto 2011, Ibrahimovic mise la sua firma sul gol del pareggio dopo il momentaneo vantaggio interista con Sneijder".