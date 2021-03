Ibrahimovic: “Rinnovo? Sono ottimista. Senza Milan è come senza i miei figli”

Il centravanti del Milan ha parlato durante la conferenza stampa con la Nazionale svedese del suo futuro

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - "Rinnovo? Sono ottimista. Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato. È come se fossimo seduti in una stanza e tutti stessero aspettando che Zlatan venga a dirci cosa fare, io voglio farne parte". Così Zlatan Ibrahimovic parla del proprio futuro in rossonero, durante la conferenza stampa con la Nazionale svedese.