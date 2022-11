Milan, Ibrahimovic: “Ho tanta voglia di tornare. Scudetto? Ci crediamo sempre”

Zlatan Ibrahimovic, a Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ho tanta voglia di tornare. Sto bene, sto meglio, si lavora. Questo campionato è differente, nella prima parte non ho potuto esserci, speriamo per la seconda. Il Milan sta facendo bene, è cresciuta tanto da quando sono arrivato. Stiamo facendo bene, il Napoli sta facendo meglio, per questo la classifica è così. Scudetto? Perchè non dovremmo crederci? Ci crediamo sempre. La Champions League è sempre difficile, con il Tottenham è una partita aperta. Non c'è un favorito, devi stare bene in quel momento. Maldini e Massara stanno facendo un grandissimo lavoro, è anche grazie a loro che il Milan sia tornato al successo".