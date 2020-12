Ibrahimovic: “Scudetto? Dobbiamo avere il coraggio di sognare. Non dobbiamo avere paura”

Durante la premiazione dei Gazzetta Awards per la categoria Leggenda, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha commentato il suo ritorno al Milan e la lotta scudetto in Serie A:

“Mi spiace non poter essere presente lì fisicamente in studio, ma sono sempre qua. Per stare in forma mi alleno tanto, la mia filosofia è ‘quando lavori forte ti torna tutto indietro’. Dopo i 30 anni occorre fare ancora di più per stare bene. Tornare al Milan è stata una sfida, perché la squadra non era al top. E prima di me, molti altri calciatori che hanno giocato due volte nel Milan non erano riusciti a rendere allo stesso modo nella prima esperienza e nella seconda”.

“Ogni trofeo ha la sua storia, la sua emozione. Ognuno è bello, perché significa che hai fatto qualcosa di buono. Sarà l’anno dello scudetto? La squadra deve avere il coraggio di sognare di vincerlo, non bisogna avere paura. Penso di trasmettere il mio carisma ai compagni. Bisogna credere in se stessi, anche in età avanzata, e non mollare mai”.