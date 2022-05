Ibrahimovic: “Questo lo scudetto più soddisfacente. In tanti non ci credevano”

Le parole dello svedese: "Scudetto? Lo sento tanto mio, ho sofferto tanto quest'anno: però voglio godermela adesso"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, ha parlato così della conquista dello scudetto: "E' lo scudetto più soddisfacente: quando sono arrivato mi hanno detto che i ritorni possono fare solo peggio, invece io ho permesso di riportare il Milan al top. Tanti ridevano, ora sono qua come campione: in tanti non ci hanno creduto, ma abbiamo fatto tanti sacrifici e quando fai queste cose niente è impossibile. Lo sento tanto mio, ho sofferto tanto quest'anno: però voglio godermela adesso, è il trofeo più soddisfacente. Quest'anno non potevo essere in campo, ho fatto di tutto per aiutare: la squadra è stata tanto disponibile, ogni giorno aspettavano un pilota, sono arrivato, l'ho fatto e abbiamo vinto. Da quando sono arrivato siamo arrivati primi e secondi, mancava solo un trofeo. E' il settimo scudetto, un po' di esperienza ce l'ho".