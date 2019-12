Sky – Mercato, Ibrahimovic torna in Serie A. Lo svedese dice sì al Milan: i dettagli

A 38 anni Zlatan Ibrahimovic torna in Serie A dove indosserà la maglia del Milan. Secondo quanto riferisce Sky Sport, poco dopo le 16 lo svedese ha comunicato di aver definitivamente accettato il ritorno in maglia rossonera. “In casa rossonera adesso è partita la macchina organizzativa per accogliere lo svedese, con i dirigenti che nel frattempo lavoreranno per definire ogni singolo dettaglio dell’accordo tra la giornata di giovedì e quella di venerdì. Ibra che si legherà al Milan con un contratto di sei mesi con il rinnovo legato al verificarsi di determinate condizioni“.

(Sky Sport)