Milan, Ibrahimovic: “Champions? Voglio vincere qualcosa, continuiamo la corsa in campionato”

Le parole dello svedese a Sky: "Bisogna continuare la corsa per vincere il campionato. Se arriviamo in Champions è bello, però l'obiettivo è vincere un trofeo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione in Europa League , Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan, ha parlato così del rammarico legato all'uscita dalla coppa: "C'è tanta delusione, dopo due partite giocate bene ci è mancato il gol e loro hanno segnato. Questo è il calcio, se non sfrutti le occasioni è difficile. Serve che Zlatan torni in campo e aiuti la squadra: bisogna continuare, il campionato non è finito.

Dobbiamo continuare questo anno molto buono, mi dispiace oggi essere usciti, non lo meritavamo: ma dai momenti negativi si impara per crescere. La Champions? Io voglio giocare per vincere qualcosa, siamo secondi e bisogna continuare la corsa per vincere il campionato. Se arriviamo in Champions è bello, però l'obiettivo è vincere un trofeo. Per il prossimo anno non posso dire niente".