Le Parisien – Icardi, per il riscatto non servono più 70 mln. Il PSG farà un buon affare

A Parigi fa parlare di sé Mauro Icardi. Perché sono ore decisive per il riscatto da parte del club parigino. Sul tavolo dei dirigenti dell’Inter, in contatto con il ds del club francese, Leonardo, c’è una proposta al ribasso. In Italia si è parlato di un’offerta di 50 mln + 10 di bonus non facilmente raggiungibile. Una cifra di molto inferiore rispetto ai 70 mln concordati al momento del prestito di settembre 2019.

“Dovevano essere pagati 70mln entro la fine di maggio per riscattare l’argentino, ma siccome si sta ridiscutendo la somma, non sarà necessario arrivare a quella cifra“, scrive il quotidiano francese Le Parisien. Al momento non c’è l’accordo tra le parti. Il giornale prende in esame proprio le cifre di cui si è parlato in Italia e sottolinea: “Sarebbe un buon affare a quel prezzo per un attaccante di quel calibro, che tra l’altro ha avuto già modo di adattarsi alla squadra francese“.