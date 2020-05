Icardi-PSG, il riscatto non è in discussione. Inter, Ausilio vuole reinvestire una parte su un gioiello…

Per un Icardi che va c’è un Cunha che può arrivare. L’Inter si muove in attacco con un reparto che potrebbe cambiare quasi completamente interpreti: l’unico che potrebbe restare è, infatti, Lukaku, mentre i vari Lautaro (cercato con insistenza dal Barcellona), Sanchez (di ritorno al Manchester United) ed Esposito (via in prestito) potrebbero non essere a disposizione di Antonio Conte nella prossima stagione.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il sì per il passaggio di Mauro Icardi a titolo definitivo al Paris Saint-Germain non è in discussione e arriverà entro domenica per una cifra totale di 60 milioni di euro, bonus compresi. Una parte potrebbe essere reinvestita per Matheus Cunha, attaccante brasiliano classe 1999 dell’Hertha Berlino. Il d.s. nerazzurro Piero Ausilio lo segue da tempo e potrebbe andare all’assalto indipendentemente dall’addio di Lautaro.