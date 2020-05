Icardi al PSG, Biasin: “Plusvalenza per l’Inter, affare per tutti tranne per chi come me…”

Inter e PSG hanno raggiunto un accordo di massima per Mauro Icardi che diventerà, nelle prossime ore, un giocatore del PSG a tutti gli effetti. I francesi avranno uno sconto rispetto ai 70 mln del diritto di riscatto prefissati ad agosto 2019, ma l’Inter farà segnare un’importante plusvalenza. Ecco il commento su Twitter di Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, sull’operazione:

“L’Inter fa una grande plusvalenza. Il Psg ha la punta che voleva a una buona cifra. Icardi va a guadagnare di più. È un affare per tutti. Tranne per i pirla come me che si affezionano ai giocatori e se li immaginano per sempre nella loro squadra del cuore. Ci ricascherò”.