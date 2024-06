Buruk assicura: “Icardi? Ci abbiamo parlato, a luglio sarà con noi”

Mauro Icardi non lascerà il Galatasaray. È quello che ha detto oggi, Okan Buruk, allenatore della squadra turca, nonché ex nerazzurro (ha giocato nella Beneamata dal 2001 al 2004) parlando del giocatore che ha appena vinto il titolo di capocannoniere in Turchia con il quale ha anche dato il suo contributo per il 24esimo titolo della stagione del club giallorosso.

Il tecnico, che ha vinto alla sua seconda stagione sulla panchina del Galatasaray, è stato chiarissimo: «Oggi abbiamo avuto un incontro con il nostro presidente e mi ha dato la bella notizia che quest'anno lavorerà nel calciomercato con un budget alto. La Champions League è un grande obiettivo per noi. Anche perché i tifosi di questo club non permettono di non pensare in grande. Pensiamo di avere necessità in quattro posizioni e ci concentreremo su questo. Vogliamo giocatori con cui possiamo essere una famiglia, che siano adatti alla nostra struttura o che possano adattarsi. Mertens? Gli prolungheremo il contratto. Oggi abbiamo parlato con Mauro Icardi. Gli abbiamo parlato dei nostri progetti per il prossimo anno. E' di ottimo umore, la prossima settimana andrà in Argentina e poi si unirà al nostro ritiro», ha spiegato. Il calciatore argentino, dopo l'addio del vice presidente del club, Timur, si diceva potesse lasciare la squadra turca. Ma l'allenatore ha smentito questa circostanza.