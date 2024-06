Mauro Icardi saluta Erden Timur . È il vice presidente del Galatasaray che lo aveva convinto ad accettare il progetto del club turco. L'ex giocatore nerazzurro ha scritto un post dedicato al dirigente che lascerà la società. «Non sei mai stato solo. Non hai mai camminato da solo. In ogni battaglia sono stato al tuo fianco combattendo spalla a spalla, contro tutto e tutti. Insieme abbiamo affrontato le tempeste, non importa quanto fossero forti. E ne siamo usciti sempre vittoriosi», le sue parole.

«Oggi - continua l'attaccante - lasci il club del tuo cuore, per cui hai dato la vita anche se pochi lo sanno. Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo. E sono sicuro che tornerai più forte che mai. Ti voglio tanto bene Erden Timur, grazie infinite per tutto». Pare che Maurito sia ora intenzionato a cambiare squadra e dire addio al Galatasaray come ha fatto il dirigente.