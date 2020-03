SM – Inter, Icardi alla Juve? Scatta la clausola che cancella qualsiasi remora

Anche a SportMediaset si è parlato di Mauro Icardi e del suo probabile arrivo alla Juventus. Marco Barzaghi ha spiegato: “Un bel regalo al bilancio nerazzurro arriverebbe stranamente dalla Juve che sembra intenzionata a prendersi Icardi. C’è sul suo contratto una clausola di 15 mln che Marotta aveva inserito nel caso lui tornasse in Italia. Paratici e Leonardo stanno cercando di impostare uno scambio con Pjanic, ma il PSG dovrebbe riscattare prima il giocatore dal club nerazzurro. Se ne riparlerà dopo aver superato i problemi del coronavirus e si tratterà magari con uno sconto sui 15 mln in più. In ogni caso cancelleranno qualsiasi remora per il passaggio di Icardi alla Juve”.

