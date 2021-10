Icardi detta le condizioni a Wanda per tornare a giocare nel club: “Praticamente vuole…”

Il giocatore del Psg, prima di ritornare ad allenarsi con la squadra, avrebbe chiarito a Wanda (sua agente) le condizioni: in Argentina le definiscono "ridicole" e irragionevoli

“Prima di ritornare al club, le ha posto alcune condizioni per rimettersi a giocare. È trincerato in casa e le condizioni sarebbero le seguenti: che entrambi chiudano l'account Instagram. Prima di chiudere Instagram, deve postare una foto della coppia. Da quel momento in poi promette di comportarsi bene, fedeltà eterna ma non vuole che lei lavori più al di fuori di quello che è il loro rapporto visto che fa eventi ed è in tv”, ha dichiarato una conduttrice televisiva argentina. Mauro le avrebbe anche chiesto di non viaggiare da sola sull'aereo privato e di non andare a Milano senza di lui. "Praticamente vuole sequestrarla", hanno concluso in studio.