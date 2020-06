In Francia – PSG, Icardi e Cavani fanno litigare Leonardo con Tuchel

Leonardo alla fine ha riscattato Mauro Icardi dall’Inter e lo ha fatto anche chiedendo ai nerazzurri uno sconto sulla cifra pattuita al momento del riscatto. Secondo quanto rivelano in Francia la sua decisione di trattenere Maurito dopo una stagione in prestito avrebbe sollevato il malumore del tecnico del PSG, Thomas Tuchel. Questo affare ha messo in evidenza una frattura – sempre secondo queste indiscrezioni – tra il ds e l’allenatore che voleva invece l’acquisto di Aubameyang.

Tuchel avrebbe voluto trattenere anche Cavani, ma il club ha deciso di non fare una proposta di rinnovo all’uruguaiano. Bisticci che fanno pensare ad un possibile addio del tecnico: ha un contratto fino al 2021, potrebbe non essere rinnovato, con Leo che starebbe già pensando ad uno tra Allegri e Inzaghi.

(Fonte: Le10sport)