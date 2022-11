Icardi torna macchina da gol: doppietta di Maurito nel derby e il Gala batte il Besiktas

Mauro Icardi torna a fare quello che sa fare meglio: gol. L'ex attaccante dell'Inter, attualmente in prestito al Galatasaray dal Paris Saint-Germain, ha infatti deciso con una doppietta il sentitissimo derby di Istanbul tra Gala e Besiktas. Una sassata e un colpo di testa per rispolverare il repertorio della casa e mandare in visibilio il pubblico della Turk Telekom Arena, come sempre una bolgia in una partita come quella contro il Besiktas.