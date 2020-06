La sorella di Icardi racconta il suo dramma con il padre di Mauro: “Io in guerra con lui per…”

Ivana Icardi, pur non riuscendo ad arrivare tra i finalisti del reality spagnolo ‘Supervivientes’, si è ritagliata il suo spazio e ha lasciato un segno importante. Prima con l’appassionata storia d’amore con un altro concorrente (Hugo Sierra), poi con fine della relazione in diretta e infine i rimpianti per la sua famiglia in una lunga confessione sulla spiaggia. La sorella di Mauro Icardi si è concessa in un’intervista dopo la recente esperienza televisiva ed è tornata a parlare anche della sua infanzia, raccontando di episodi di violenza domestica del padre (Juan Icardi) nei confronti di sua madre: “Sono sempre stata in guerra con lui per proteggere mia madre. Il mio fratello minore (Guido) e io abbiamo dovuto subire i danni della separazione dei miei genitori nel 2011. Siamo arrivati al punto di denunciare mio padre”, ha dichiarato l’argentina ammettendo di aver addirittura pensato, in diverse occasioni, di volerlo uccidere.

(Lecturas)