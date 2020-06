France Football: “Lo sconto di Icardi farà tendenza? Il prossimo mercato…”

France Football descrive la prossima finestra di mercato a partire dalla trattativa per il riscatto di Icardidall’Inter da parte del PSG. Ecco cosa scrive il noto quotidiano francese: “50 milioni di euro. Questo sarebbe il prezzo al quale si devono aggiungere 8 milioni di euro per il trasferimento dell’argentino. Si tratta di uno dei primi movimenti su larga scala di una finestra di trasferimento estiva che promette di essere molto speciale. Innanzitutto per l’incertezza sulle date precise del mercato (la Lega francese ha annunciato venerdì che i trasferimenti tra i club della Ligue 1 apriranno lunedì). Senza pensare all’incertezza che deriva dall’impatto del Covid-19 sull’entità dei vari movimenti. Stiamo andando verso la fine di finestre di calciomercato con trasferimenti record? Vedremo un trasferimento di oltre 150 milioni di euro come quello di Philippe Coutinho, Kylian Mbappé o Neymar? Lo stop delle competizioni ha avuto un grosso impatto su tutti i club. La tendenza fa pensare quindi ad un arresto dei costi dei cartellini. Resta da vedere se questo calo sarà drastico“.

(Fonte: France Football)