Icardi vuole restare al PSG, il Monza prova a tentarlo: Galliani chiama Wanda

Mauro Icardi al Monza? Poco più di una suggestione al momento, ma Adriano Galliani vuole provarci fino in fondo. Secondo Tuttosport l'amministratore delegato del club brianzolo avrebbe già contattato Wanda nara per conoscere le intenzioni del marito e assistito: "Il popolo brianzolo sogna in grande anche perché l'ad ha effettvamente chiamato Wanda Nara per proporgli la pazza idea. In realtà, il goleador ex Samp, potrebbe essere un valore aggiunto per qualsiasi squadra italiana. D'altra parte, uno che ha realizzato 121 reti in Serie A non può mica aver dimenticato come si fa gol. Ma Mauro, nonostante le voci di mercato che lo riguardano, non ha la ben che minima intenzione di lasciare Parigi".