Icardi, gol al Fenerbahce ed esultanza come in Inter-Milan: “Altro derby, stessa storia”

Mauro Icardi ha realizzato il gol del 3-0 nel derby contro il Fenerbahce e ha esultato mostrando la sua maglia come in Inter-Milan 3-2

"Altro derby, stessa storia". E' questo il messaggio social di Mauro Icardi, ex centravanti dell'Inter oggi al Galatasaray, andato in rete nella stracittadina contro la rivale Fenerbahce. L'argentino ha infatti realizzato la rete del definitivo 3-0 nel finale di gara e ha deciso di esultare come fece nel famoso derby vinto dai nerazzurri 3-2 proprio con tripletta di Maurito: l'attaccante si è tolto la maglia e l'ha mostrata ai tifosi, per essere poi festeggiato da tutti i suoi compagni.